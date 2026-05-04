【Gift+ 原神 スカーク・喜びの集いVer.】 2027年1月 発売予定 価格：7,480円 海外メーカー「Myethos」は、フィギュア「Gift+ 原神 スカーク・喜びの集いVer.」を2027年1月に発売する。価格は7,480円。 本商品はゲーム「原神」のキャラクター「スカーク」をドレス姿で1/8スケールフィギュア化したもの。深淵から来たスカ}