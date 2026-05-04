【トミカプレミアムunlimited 13 トイ・ストーリー ピザ・プラネットトラック】 6月20日 発売予定 価格：1,320円 タカラトミーは、ミニカー「トミカプレミアムunlimited 13 トイ・ストーリー ピザ・プラネットトラック」を6月20日に発売する。価格は1,320円。 本商品は映画「トイ・ストーリー」シリーズに登場する「ピ