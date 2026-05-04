【T-SPARK：「完全変形合体ロボットトイ」新プロジェクト】 近日公開予定 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、「トイライズ」シリーズの新プロジェクトを近日公開する。 T-SPARK公式Xアカウントにて「不滅のマシンが遂に完全変形合体ロボットトイとして新たな姿で登場！」と予告ポストが公開された。「トイライズ」はタカラトミ