【パックマンワールド2 リ・パック フィギュアコレクション02】 5月 発売 価格：1回400円 バンダイは、ガシャポン「パックマンワールド2 リ・パック フィギュアコレクション02」を5月に発売する。価格は1回400円。 「パックマンワールド2 リ・パック フィギュアコレクション」の第2弾が登場。2025年に発売されたゲーム「パックマンワールド2 リ