２日夜、滋賀県彦根市の国道で車２台が正面衝突し、中学生１０人を含む１４人が搬送され、うち３人が重傷です。 消防と警察によりますと、２日午後９時２０分ごろ、彦根市野田山町の国道３０６号で、中学生ら１１人が乗るワゴン車がセンターラインをはみ出し、反対車線を走っていたミニバンと正面衝突しました。 この事故で計１４人が搬送されましたが、いずれも意識はあったということです。 このうち中学１年の