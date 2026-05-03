建築計画に記された「興行所」の謎「タニマチとの間で金銭面の調整が続いていたそうなのですが、ようやく折り合いがついたのでしょう。建築計画の用途を見る限り、従来の相撲部屋の枠に収まらない『斬新な建物』になりそうです。完成が楽しみな一方、建築計画に記載された『興行所』という文言を住民たちは気にしています。インバウンドが増加して、この地域が騒がしくなるんじゃないかという不安があるのです」聖地・両国国技館か