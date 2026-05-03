セリエA 25/26の第35節 アタランタとジェノアの試合が、5月3日03:45にゲヴィス・スタジアムにて行われた。 アタランタはニコラ・クリストビッチ（FW）、ジャンルカ・スカマッカ（FW）、シャルル・デケテラーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジェノアはロレンツォ・コロンボ（FW）、ジェフ・エクアトル（FW）、ビトール・カルバーリョ（FW）らが先発に名を連ねた。