◇セ・リーグDeNA5―6ヤクルト（2026年5月2日神宮）DeNAはサヨナラ負けを喫し、ヤクルトに開幕から7連敗となった。今季から就任した相川監督と池山監督は、ここまで池山監督の7戦全勝。相川監督はシーソーゲームを競り負けたことに「本当に1点勝負の戦いなので、やっぱり守備から防いでいかないとなかなか苦しい」と唇をかんだ。あす3日も敵地のヤクルト戦で「この球場の特性を考えると、やっぱりなかなか抑えて、抑え