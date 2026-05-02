◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルトーDeNA(2日、神宮球場)5回に2点の先制を許したヤクルト。それでも裏にすぐさま逆転しました。先発・小川泰弘投手は4回まで無安打に抑えるも、5回に2アウト満塁のピンチを招き、対する先発・入江大生投手の2点タイムリー2塁打を浴びます。それでもヤクルト打線は5回裏にすぐさま反撃。1アウトからヒットと四球で満塁の好機をつかむと、相手のバッテリーエラーの間に1点を返しました。ここから2アウト