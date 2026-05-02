県内の5つの放送局の気象キャスターが集まり、災害や防災情報について考えるイベントが開かれました。 イベントは最新の防災情報を知ってもらい、地域の防災力を高めようと県内の民放4局とNHK鹿児島放送局が開きました。 お天気コーナーの体験のほか気象キャスター10人によるトークショーが開かれました。 今月28日から5段階の警戒レベルに対応した新しい防災気象情報が運用されます。