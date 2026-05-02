Cygamesは、『ウマ娘 プリティーダービー』のゴールデンウィーク施策「GOLD WEEK」の続報を発表し、“ゴールド”をテーマとした6つのゲーム外コラボ企画を実施すると明らかにした。今回の企画では、金箔メーカー「箔一」とのコラボをはじめ、アパレル、エナジードリンク、食品など多岐にわたる分野で展開。リアルとデジタルの双方から作品の世界観を広げる内容となっている。箔一とのコラボでは、金沢市の体感型ミュージアム