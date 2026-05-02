Cygamesは、『ウマ娘 プリティーダービー』のゴールデンウィーク施策「GOLD WEEK」の続報を発表し、“ゴールド”をテーマとした6つのゲーム外コラボ企画を実施すると明らかにした。

今回の企画では、金箔メーカー「箔一」とのコラボをはじめ、アパレル、エナジードリンク、食品など多岐にわたる分野で展開。リアルとデジタルの双方から作品の世界観を広げる内容となっている。

箔一とのコラボでは、金沢市の体感型ミュージアム「箔巧館」に、描き下ろしキービジュアルの6名のウマ娘の等身大パネルを設置するほか、金箔ソフトクリームとのコラボ商品や金沢箔をあしらったグッズを販売。さらに、車体全体を金沢箔で装飾した「ステイゴールドタクシー」が期間限定で運行される。

「一番くじ」では、「GOLD WEEK」キービジュアルをもとにしたフィギュアなどをラインナップした第14弾の発売が決定。アパレルブランド「ALPHA INDUSTRIES」とはコラボジャケットを展開し、公式オンラインストアで予約受付を開始している。

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リアルとデジタルのコラボ施策

また、「ZONe ENERGY」とのコラボでは限定パッケージ商品を販売するほか、オリジナルグッズが当たるキャンペーンも実施。「アニメイト」では描き下ろしイラストを使用したグッズ販売や展示を行うほか、「京都利休園」とのコラボでは金箔入り茶漬けセットを販売する。

あわせてゲーム内でも、純金コインが当たるキャンペーンや最大80連分の無料ガチャ企画などを展開中。「ステイゴールド」など“ゴールド”にゆかりのあるウマ娘たちが、ゴールデンウィークを盛り上げる。