あすは近づく低気圧の影響で、西から天気は下り坂でしょう。九州や四国、中国地方は朝から雨となりそうです。午後は、近畿や東海、北陸も次第に雨が降り出すでしょう。西日本太平洋側では雷を伴って激しい雨となり、風も強まる所がありそうです。関東や北日本も、夜からは天気の崩れる所がある見込みです。気温です。最高気温は、西日本や東海、関東できょうより低い所が多いでしょう。ただ、湿度は高くなるため、調節しやすい服装