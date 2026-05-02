あすは近づく低気圧の影響で、西から天気は下り坂でしょう。九州や四国、中国地方は朝から雨となりそうです。午後は、近畿や東海、北陸も次第に雨が降り出すでしょう。

【写真を見る】【3日 あすの天気】西から下り坂 西日本の太平洋側では激しい雷雨 関東・北日本では夜から天気崩れる所も 湿度高くなるため調節しやすい服装で

西日本の太平洋側では雷を伴って激しい雨となり、風も強まる所がありそうです。関東や北日本も、夜からは天気の崩れる所がある見込みです。

湿度が高くなるため、調節しやすい服装で

気温です。最高気温は、西日本や東海、関東できょうより低い所が多いでしょう。ただ、湿度は高くなるため、調節しやすい服装が良さそうです。一方、北陸や北日本はきょうより高く、金沢は25℃まで上がる予想です。





5日・6日は、全国的に晴れ間広がりそう

【あすの各地の予想最高気温】札幌 ：17℃ 釧路：14℃青森 ：22℃ 盛岡：20℃仙台 ：21℃ 新潟：24℃長野 ：23℃ 金沢：25℃名古屋：24℃ 東京：25℃大阪 ：25℃ 岡山：18℃広島 ：19℃ 松江：20℃高知 ：23℃ 福岡：21℃鹿児島：24℃ 那覇：28℃

週間予報です。月曜日は東海や関東で午前をピークに雨や風が強まりそうです。北陸や北日本日本海側は一日を通して雨が降りやすいでしょう。



5日と6日は全国的に晴れ間が広がりそうです。日中の気温は全国的に6日と7日が特に高めで、北海道でも23℃前後まで上がる予想です。