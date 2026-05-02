女優の本田翼（33）が2日、自身のインスタグラムを更新。公園でのピクニックショットを披露し、注目を集めている。「GWピクニック」と書き出し、芝生の広がった公園にレジャーシートを敷いて、ピクニックする姿を公開。愛犬を膝に抱くショットも披露した。サーティーワンアイスクリームのさまざまなフレーバーを並べ、「ポッピングシャワー派？」とファンに問いかけた。本田はポッピングシャワーをおいしそうに頬張っていた