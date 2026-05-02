俳優中野英雄（61）が2日、インスタグラムを更新。92年のフジテレビ系ドラマ「誰かが彼女を愛してる」で共演、4月28日に急病により73歳で亡くなった女優五十嵐淳子さんをしのんだ。中野は「五十嵐淳子さんいつも優しくして頂き有難う御座いました」と感謝をつづり、「残念ですご冥福をお祈り致します」と追悼した。