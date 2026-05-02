◆ファーム・リーグ巨人―広島（２日・ジャイアンツタウンスタジアム）脳しんとう特例措置で登録抹消中の巨人・泉口友汰内野手（２６）がファーム・リーグ・広島戦の試合前練習でフルメニューを消化した。シートノックでは遊撃で軽快な動きを披露。「今日で（復帰への）プログラムを終えました。見え方がおかしいとかはなかったので、スムーズに入っていけるんじゃないかなと思います」と、順調な回復ぶりをアピールした。３日