居酒屋の会計で「サービス料10％」が上乗せされていたら、驚く人もいるのではないでしょうか。お通し代なら納得できても、サービス料は何のサービスに対する料金なのかと疑問に思うかもしれません。本記事では、飲食店のサービス料とは何か、相場や計算方法、支払いを拒否できるのかについて解説します。 サービス料とは？ チップとの違い サービス料とは、飲食店やホテルなどで料