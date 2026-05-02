1日」、伊東市の国道で車が歩行中の女性をはねて逃走するひき逃げ事件があり、76歳の男が緊急逮捕されました。逮捕されたのは、伊東市川奈のパート従業員の男(76)です。警察によりますと遠藤容疑者は1日午後1時頃伊東市新井の国道135号で車を運転中に交差点で女性をはねてそのまま逃走した疑いがもたれています。この事故で、近くに住む女性(89)が病院に搬送されましたがその後、死亡が確認されました。警察で捜査をしていた