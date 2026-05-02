J３の愛媛FCは５月１日、「SNSでの発信に関するお願い」と題して声明を発表した。「日頃より愛媛FCへあたたかいご声援を賜り、心より厚く御礼申し上げます。このたび、SNS等における情報発信について、皆様へ改めて大切なお願いがございます。現在、愛媛FCを応援してくださっていると見受けられる個人アカウントにおいて、対戦クラブや選手、サポーターの皆様に対する誹謗中傷や、リスペクトを欠いた発言が一部散見されており