北海道・旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を燃やしたとして飼育員の男が逮捕された事件で、男が任意の事情聴取に「妻は灰になった」という趣旨の話をしていたことがわかりました。（鷲見記者）「鈴木容疑者が出てきましたフードで表情は見えません」送検された旭川市の旭山動物園の飼育員鈴木達也容疑者は2026年3月31日ごろ動物園の焼却炉に妻の由衣さんの遺体を運び込み燃やすなどして損壊した疑いがもたれています。焼却炉か