J３クラブに多くの苦情や問い合わせ。何があった？「誹謗中傷やリスペクトを欠いた発言が一部散見」法的措置を含めた厳正な対応を検討
J３の愛媛FCは５月１日、「SNSでの発信に関するお願い」と題して声明を発表した。
「日頃より愛媛FCへあたたかいご声援を賜り、心より厚く御礼申し上げます。このたび、SNS等における情報発信について、皆様へ改めて大切なお願いがございます。
現在、愛媛FCを応援してくださっていると見受けられる個人アカウントにおいて、対戦クラブや選手、サポーターの皆様に対する誹謗中傷や、リスペクトを欠いた発言が一部散見されております」
見過ごすことはできない事態になっている。
「こうした投稿は、たとえ一部の方によるものであっても、愛媛FCに関わる全ての皆様が同様の考えを持っているかのような誤解を招く恐れがございます。実際に、こうした発信を重く受け止めた方々より、弊クラブへも多くの苦情やお問い合わせが寄せられている現状がございます」
クラブは「いかなる誹謗中傷や差別的な言動も断じて容認いたしません」とし、「今後も看過できない状況が続く場合には、関係機関と連携の上、法的措置を含めた厳正な対応を検討してまいります。SNSでの発信は不特定多数の方の目に触れるものであることを、今一度深くご認識いただけますと幸いです」と伝える。
そして「リーグ戦では今後も激しい戦いが続きますが、真剣勝負の場はあくまでスタジアムの中にあります。SNS等においては、愛媛FCの選手たちを鼓舞する前向きな言葉で後押しいただけることが、何よりの力となります」と所望。「ファン・サポーターの皆様におかれましては、ご自身の発信が周囲にどのような影響を与えるか今一度ご配慮いただき、節度あるSNSのご利用をお願い申し上げます」と締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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「日頃より愛媛FCへあたたかいご声援を賜り、心より厚く御礼申し上げます。このたび、SNS等における情報発信について、皆様へ改めて大切なお願いがございます。
現在、愛媛FCを応援してくださっていると見受けられる個人アカウントにおいて、対戦クラブや選手、サポーターの皆様に対する誹謗中傷や、リスペクトを欠いた発言が一部散見されております」
「こうした投稿は、たとえ一部の方によるものであっても、愛媛FCに関わる全ての皆様が同様の考えを持っているかのような誤解を招く恐れがございます。実際に、こうした発信を重く受け止めた方々より、弊クラブへも多くの苦情やお問い合わせが寄せられている現状がございます」
クラブは「いかなる誹謗中傷や差別的な言動も断じて容認いたしません」とし、「今後も看過できない状況が続く場合には、関係機関と連携の上、法的措置を含めた厳正な対応を検討してまいります。SNSでの発信は不特定多数の方の目に触れるものであることを、今一度深くご認識いただけますと幸いです」と伝える。
そして「リーグ戦では今後も激しい戦いが続きますが、真剣勝負の場はあくまでスタジアムの中にあります。SNS等においては、愛媛FCの選手たちを鼓舞する前向きな言葉で後押しいただけることが、何よりの力となります」と所望。「ファン・サポーターの皆様におかれましては、ご自身の発信が周囲にどのような影響を与えるか今一度ご配慮いただき、節度あるSNSのご利用をお願い申し上げます」と締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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