ギフテッドや発達特性のある子どもは、集団の中で「理解されにくい」ため、周囲から認めてもらえないことがあります。こうした子たちの育て方には、5つの重要なポイントがあります。■型にはめようとするとうまくいかなくなる「頭はいいのに、なぜか学校に行けない」「好きなことには異常なほど集中するのに、それ以外はまったくやらない」特定の領域で非常に高い能力を示すギフテッドと呼ばれる子どもたちや、発達障害、ADHD（注