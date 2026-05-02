三田紀房の起業マンガ『マネーの拳』を題材に、ダイヤモンド・オンライン編集委員の岩本有平が起業や経営を解説する連載「マネーの拳で学ぶ起業経営リアル塾」。第61回では株主間のトラブルの影響について解説する。裏切り者の「あるある」言い訳上場を機に、優秀な中途人材が続々入社するアパレル企業・T-BOX。主人公でT-BOX代表の花岡拳は、幼なじみとして心を許す仲である秋田の工場責任者・木村ノブオ（ノブ）と2人で話し込