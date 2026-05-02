あの“絶景”スポットへ…！2026年4月11〜12日、大鉄アドバンス主催による「応援鉄ツアー」が開催されました。被災した鉄道や利用者の減少に悩む各地の鉄道を乗って応援する趣旨のツアーで、大井川鐵道の名物広報として有名な山本豊福さんが全行程同行します。【写真】線路が残る「廃線小路」のトンネル今回の舞台は地元静岡県。「県内交通事業者を乗って応援！ 未成線も探訪」と銘打たれた第7弾、地元愛にあふれた企画に密着