気象情報です。 ゴールデンウイークの天気が気になる方も多いのではないでしょうか。 2日からの1週間の天気を見ていきます。 おおむね晴れる日が多そうですが、3日と4日には傘マークがついています。 特に3日は、朝鮮半島を通過する低気圧や前線の影響でまとまった雨が見込まれていて、県内で警報級の大雨と暴風となる可能性があります。 最新の気象情報を確認するようにしてください。