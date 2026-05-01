【八奈見 杏菜】 2027年2月 発売予定 価格：19,580円 アルターは、フィギュア「八奈見 杏菜」を2027年2月に発売する。価格は19,580円。 TVアニメ『負けヒロインが多すぎる！』より“八奈見 杏菜”がハンバーガーを片手に得意気にピースする姿で1/7スケールフィギュア化。 クリっとした瞳や小さく開いた口元など自然体な表情が彼女らしく、