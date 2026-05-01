【八奈見 杏菜】 2027年2月 発売予定 価格：19,580円

アルターは、フィギュア「八奈見 杏菜」を2027年2月に発売する。価格は19,580円。

TVアニメ『負けヒロインが多すぎる！』より“八奈見 杏菜”がハンバーガーを片手に得意気にピースする姿で1/7スケールフィギュア化。

クリっとした瞳や小さく開いた口元など自然体な表情が彼女らしく、跳ねるような髪先まで元気いっぱいな仕上がりとなっている。ひねりのあるポーズと連動したスカートのなびきや、制服のシワ表現などの造形も見所。

さらに、パーツの差し替えにより、可愛くウィンクした表情や、片手ハートのポーズも再現可能。お好みの組み合わせで飾って楽しめる。

八奈見 杏菜

2027年2月 発売予定

価格：19,580円

スケール：1/7

サイズ：全高約240mm

(C)雨森たきび／小学館／マケイン応援委員会

※画像は試作品です。実際の製品とは若干異なります。ご了承ください。