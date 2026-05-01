東京・大田区で住宅など5棟が焼ける火事があり1人の遺体が見つかりました。5月1日午前2時前、大田区東六郷にある住宅から出火し、住宅などあわせて5棟が焼け、午前6時現在も東京消防庁による消火活動が続いています。この火事で火元の住宅から1人の遺体が見つかり、警視庁は住人の男性（70代）とみて身元の確認を急いでいます。