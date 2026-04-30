北海道北見市田端町の住宅で2026年4月30日、火事がありました。30日午後6時前、付近の住民から「住宅から黒煙が大量に出ています」と119番通報がありました。警察と消防によりますと、この火事で、男性1人が病院に搬送されていて、ほかに性別不明の2人が負傷しているということですが容体は分かっていません。搬送された男性は、会話ができる状態だということです。消防による消火活動が続いています。