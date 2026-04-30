²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¡Ú¿Íµ¤¤ÈÇÛÅö¡Û ①¿Íµ¤¤Ï¡Î£´¡¦£±¡¦£°¡¦£µ¡Ï¤À¤¬¡¢Ï¢ÂÐ¤·¤¿¤Î¤Ï19Ç¯°Ê¹ß¤Î²áµî£·Ç¯¤Ç¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¿®ÍêÅÙ¤Ï¥°¥ó¤È¾å¤¬¤ë¡£ ¤µ¤é¤Ë②¿Íµ¤¤Ï¡Î£´¡¦£²¡¦£³¡¦£±¡Ï¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤âÏ¢ÂÐ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â18Ç¯¤¬ºÇ¸å¡£ ÇÏÏ¢Ê¿¶ÑÇÛÅö¤â²áµî10Ç¯¤Ç¤Ï4399±ß¤À¤¬¡¢19Ç¯°Ê¹ß¤Ï2054±ß¤ÈÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢22¡¢24¡¢25Ç¯¤Ï£³·åÇÛÅö¡£ÌµÍý¤Ê·êÁÀ¤¤¤ÏÈò¤±¤¿Êý¤¬¸­ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ ²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¡Ú