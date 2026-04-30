ネクスコ西日本によりますと、大分自動車道と東九州自動車道の一部区間で、霧のため30日午後2時から上下線ともに通行止めとなっています。 30日の大分県内は低気圧の影響で、一日を通して雨が降る見込みです。この影響により、大分自動車道と東九州自動車道の一部区間で濃い霧が発生しています。 通行止めとなっているのは、大分自動車道の湯布院IC～日出JCT、東九州自動車道の大分農業文化公園IC～別府ICの区間です