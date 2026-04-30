「まだ走れる車を買い替えるべきか、それとも乗り続けるべきか」と悩む方は多いものです。特に家計を考えると、大きな出費になる車の購入は慎重にならざるを得ません。 一方で、古い車は税金や修理代が増えるとも言われます。この記事では、車を長く乗る場合と買い替える場合の費用やメリットを比較し、どちらが自分にとって得なのか判断するためのポイントをわかりやすく解説します。 古い車に乗り続けるとどれく