◇ナ・リーグロッキーズ13−2レッズ（2026年4月29日シンシナティ）ロッキーズの菅野智之投手(36)が29日（日本時間30日）、敵地でのレッズ戦に先発。5回1/3を投げ4安打無失点の好投を見せ、チームも投打が噛み合って大勝し、日本人投手トップとなる今季3勝目を挙げた。初回は1死からマクレーンに中前打を浴びると二盗も許し、2死二塁と得点圏に走者を背負った。それでも4番・スチュワートの中前に抜けそうな打球を遊撃手