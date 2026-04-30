【ニューヨーク共同】29日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は5営業日続落し、前日比280.12ドル安の4万8861.81ドルで取引を終えた。米金融政策の先行き不透明感や原油価格の上昇が重荷となり、売り注文が優勢となった。前日終値からの下げ幅は400ドルを超える場面もあった。米連邦準備制度理事会（FRB）はこの日開いた連邦公開市場委員会（FOMC）で、主要政策金利を3会合連続で据え置いた。決定に4人が反対し、今後