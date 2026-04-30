「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、神戸０（ＰＫ２−４）０Ｃ大阪」（２９日、ノエビアスタジアム神戸）西で首位の神戸はＣ大阪と０−０で突入したＰＫ戦を２−４で落とし、勝ち点２６。Ｃ大阪は同１９とした。２位の名古屋は岡山、３位のＧ大阪は京都にそれぞれＰＫ負けし、ともに勝ち点２２。長崎は清水に２−１で競り勝ち、福岡は広島にＰＫ勝ちした。東で首位の鹿島は東京Ｖに１−２で逆転負けし、９０分での初黒星を喫した。