「伝説の1日になる。ファイトマネーはもちろん、2人とも過去最高額です」【もっと読む】“美しすぎるラウンドガール”雪平莉左が明かす 井上尚弥vsドネア戦後に涙を見せたワケこう話したのが、大橋ジムの大橋秀行会長だ。2日に行われる、ボクシング・スーパーバンタム級の4団体統一戦。同級統一王者の“モンスター”井上尚弥（33）に、WBA・WBC・WBO1位の中谷潤人（28）が挑戦する。日本人同士の世界戦は過去にもあるが、4団