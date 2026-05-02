2日午後3時29分ごろ、長野県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は長野県北部で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは3.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、長野県の大町市です。【各地の震度詳細】■震度2□長野県大町市■震度1□長野県松川村小川村気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度