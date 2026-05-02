セクシー女優、そして作家として唯一無二の存在感を放つ紗倉まなさん。最新作『あの子のかわり』で紗倉さんが挑んだのは「妊娠・出産」というテーマでした。30代を迎え、周囲の変化や自身の職業観と向き合う中で芽生えた葛藤、そして母親との関係性から見えてきたものとは。インタビュー前編では、作品に込めた想いと、女性たちの間に横たわる、見えない「分断」について聞いていきます。◆「産む」ということが非現実的だった