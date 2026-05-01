１日未明、ゼロ関税措置の発効後、深圳湾口岸の貨物検査レーンを通って入境したトラック。（深圳＝新華社記者／毛思倩）【新華社深圳5月1日】中国は1日、国交を持つアフリカ53カ国に対して、ゼロ関税措置を実施した。広東省の深圳湾口岸（通関地）に同日午前0時、措置発効後初の貨物が到着した。南アフリカ産リンゴ24トンは、深圳税関の迅速な監督・検査を経て、全国の主要スーパーマーケットや青