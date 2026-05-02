増え続けるインバウンド。その受け皿のひとつとして広がっているのが民泊。先月時点で、日本国内での民泊の届出住宅数は約4万件。そのうち9.4％の3749件が新宿区に集中、宿泊者と住民とのトラブルが相次ぎ、年間に1100件もの苦情が区に寄せられ、区議会でも度々、民泊が問題提起されていた。【映像】「ありえへん！」新宿区議の“怒りの投稿”これらを受け、新宿区議会議員の渡辺やすし氏は「国に対して民泊制度の見直しを求め