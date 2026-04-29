「日本ハム−西武」（２９日、ベルーナドーム）日本ハム・進藤勇也捕手をアクシデントが襲った。八回に西武４番カナリオのファウルが股間を直撃。そのまま苦悶（くもん）の表情でその場にうずくまった。痛みに耐える様子に新庄監督も心配そうに指で「Ｘ」と作り、問いかけたが、進藤はプレー続行。球場には温かい拍手が降り注いだ。