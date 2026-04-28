ウッチャンナンチャンの内村光良（６１）が今年の日本テレビ系「２４時間テレビ」（８月２９〜３０日放送）で、総合司会を初めて務めることが発表された。内村は７月の誕生日で６２歳になり、４９回目を迎える同番組で?史上２番目の高齢総合司会者?になる。これには日テレ内でもさすがに疑問や心配の声が出ていて――。「２４時間テレビ」公式サイトが２６日更新され、内村のコメントが発表された。「まさか自分が総合司会を務め