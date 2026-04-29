◆米大リーグ ドジャース１―２マーリンズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・マーリンズ戦で今季５度目の先発し、６回５安打２失点、９奪三振の粘りの投球を見せたが、打線からの援護に恵まれず、今季初黒星を喫した。チームの連勝は「３」でストップした。

大谷は初回は１番マーシーから２者連続の見逃し三振を奪うと、左翼線二塁打でピンチを招いたが、無失点で切り抜けた。２回は先頭のラミレスに手首付近へ死球を許すと、直後に二盗に気付いたが大谷が悪送球。三塁への進塁を許すと、１死からケイシーに先制の中犠飛を許した。３回は先頭を二ゴロで切り抜けると、１番マーシーから２者連続空振り三振。この日５個目の三振となって、日本人では９人目となるメジャー通算７００奪三振に到達した。

１点を追う５回は先頭モレルをストレートの四球で歩かせると、１死から犠打で２死二塁。すると、２番ストワーズには右前に痛打され、さらに１点を失った。単打と四球で２死満塁とピンチを背負ったが、最後は空振り三振で切り抜けた。大谷は今季５試合で２勝１敗、再び規定投球回に達してメジャートップの防御率０・６０となった。

翌２９日（同３０日）は１３連戦の最終戦。登板翌日の大谷は打者として出場する見込みとなっている。