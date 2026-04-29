ANA「SFC」に無慈悲なメス「一生涯VIP待遇が受けられる」--まるで夢のような抜け道として流行した、航空会社の上級会員（ステイタス）を獲得するための「修行」。だが、そのブームもいよいよ終わりを告げそうだ。ANAは４月23日、『ANAスーパーフライヤーズカード（SFC）』の制度見直しを発表。その内容に“修行僧”と呼ばれる人たちの悲痛な叫びがSNS上にあふれている。制度見直しで、「年間決済額に基づく２つの区分」が設定され