アフリカ・ジンバブエのあるホテルで、ワニが出没する騒ぎが起きた。幸いけが人はおらず、このワニは安全に捕獲された後、生息地に放された。27日（現地時間）、米ABCニュースなどによると、ジンバブエにあるホテルで24日、全長3.6メートルに達する大型ワニ1頭が見つかった。当時の状況を撮影した映像を見ると、ワニはホテルのフロント、ラウンジを通って厨房まで移動した。厨房の調理台に上がろうと激しくもがく様子も撮影された