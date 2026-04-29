ゴールデンウイーク（GW）は、特に車のトラブルに注意が必要です。タイヤのナットに緩みが発生しやすい時期であり、異変を感じた際の対処法をお伝えします。遠出する時は走行前のチェックが大切です。車内での熱中症防止や災害への備えも欠かせません。そこで今回の#みんなのギモンでは、「GWのお出かけ潜むリスクとは？」をテーマに解説します。■岐阜市と四日市市でタイヤが…山粼誠アナウンサー「29日から最大12連休の