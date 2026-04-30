防御率0.60はMLB1位…打者でもOPS.898で“不調”扱い【MLB】マーリンズ 2ー1 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が28日（日本時間29日）、本拠地でのマーリンズ戦で歴史的な大記録を達成した。6回2失点（自責点1）の好投を見せ、過去113年間で誰も成し遂げていない偉業を樹立。米国ファンからは10年総額7億ドル（約1014億円）の大型契約すら「安すぎると感じる」などと脱帽の声が寄せられた。