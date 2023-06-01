モデルの由布菜月（27）が29日、自身のインスタグラムを更新。夫のサッカー日本代表FW上田綺世（27＝フェイエノールト）との第1子となる長女を妊娠したと発表した。ベッドの上で生まれたばかりの長女を抱いて笑顔を見せる姿や、長女の小さな足首に「上田菜月ベビー」と記されたバンドを巻いたショットなどを投稿した。以下は発表全文。先日、第一子となる女の子を出産しました。母子ともに健康に過ごしています。想定外ではありま