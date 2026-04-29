この記事の画像を見る細木数子の人生を描くNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』が4月27日より配信されている。結論からいえば、とんでもなく面白い！ 自殺や性的暴行に類するシーンがあるため、視聴には注意が必要だが、大人向けのエンターテインメントとして文句なしの完成度だった。※注：以下、本編の内容に触れています。■「細木数子を嫌いな人にこそ観てほしい」3つの理由何より、本作は「細木数子を嫌いな人にこそ観て